В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов

"Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина - это задолженность оператора перед правообладателем", - приводит слова Калашниковой казахстанское издание "Власть". "В связи с этим мы были вынуждены отключить [трансляцию телеканалов], - сказала Калашникова. - Об отключении оператор был уведомлен, мы предупреждали об этом на протяжении года".