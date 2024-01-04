Украинских депутатов с начала года перестали выпускать за границу

Украинских депутатов перестали с нового года выпускать в командировки за границу, пока они не соблюдут новое условие. Теперь они обязаны подписывать специальные инструкции от министерства иностранных дел республики, содержащие информацию о допустимых заявлениях и тезисах, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источников, о нововведении распорядился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. До начала рабочей поездки каждый чиновник должен получить «разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, связанных с темой командировки за границу».