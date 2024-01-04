Разведка Южной Кореи назвала наиболее вероятного преемника Ким Чен Ына

Кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Чо Тхэ Ён считает вероятным, что в качестве наследника лидера КНДР Ким Чен Ына готовится его дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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Такой вывод был сделан на основе анализа публичных появлений Ким Чжу Э и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях.

Как отмечает агентство, это первое для южнокорейской разведки заявление с подобной оценкой роли Ким Чжу Э. Ранее в НРС считали преждевременным назвать дочь Ким Чен Ына его наиболее вероятной преемницей. В то же время, добавил Чо Тхэ Ён, разведка не исключает никаких вариантов, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.

В октябре 2023 года министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо заявил, что Ким Джу Э может унаследовать пост отца, учитывая ее публичные выступления. Джу Э, которой, как полагают, около 10 лет, впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, когда вместе со своим отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».