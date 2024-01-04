Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
У Киева отсутствует «план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба, отвечая на вопрос о том, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы, в интервью CNN отметил, что у Украины нет плана «Б», поскольку все уверены в плане «А», передает РИА «Новости».
Накануне обозреватель Роберт Кларк сообщил The Telegraph, что Запад начал сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками.
Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.