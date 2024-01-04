Власти Украины захотели ввести оцифровку лиц военнообязанных граждан

Власти Украины хотят расширить реестр военнообязанных граждан, туда внесут больше персональных и служебных данных, а также оцифрованные фотографии призывников. Такие изменения предусмотрены законопроектом, который уже приняли в первом чтении в начале ноября, сообщила депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По словам нардепа, ко второму чтению в проекте пропишут создание единого обязательного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в котором будут собраны данные для военного учета украинцев. Уточняется, что согласия лиц на обработку их данных в этом случае не требуется.

В реестре появится информация о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, в нем будут содержаться стандартные сведения, такие как ФИО, пол, дата и место рождения, семейное положение, военная специальность, образование. Его также хотят дополнить номерами телефонов, адресами электронных почт, данными о знании иностранных языков, о праве на владение оружием, наличии водительских прав. Там отразят реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, данные о выездах из страны, о судимостях, а также разместят цифровые изображения военнообязанных.

Доступ этой информации получат Минобороны Украины, Служба безопасности республики (СБУ), разведка, оперативные командование и территориальные центры комплектования (ТЦК).