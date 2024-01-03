Кирби: Россия не демонстрирует готовности к переговорам по Украине

Администрация Соединенных Штатов утверждает, что Россия сейчас не демонстрирует готовности к диалогу по ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, он не верит "шумихе, которая разгорелась в последние несколько дней из-за сообщений в прессе" о том, что Россия готова к диалогу по конфликту на Украине. Согласно версии Кирби, политика российского руководства "не похожа на то, что [оно] готово вести переговоры", оно не демонстрирует готовность к ним. С его точки зрения, ВС РФ якобы наносят удары по украинским гражданским объектам.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжит прибегать к идеологическим нарративам, отказываясь от мирного решения, пока не разрушит Украину. Дипломат отметила, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее представители Евросоюза и США высокого ранга настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя.

Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Лондон "руками [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому западные страны теперь не могут открыто говорить о необходимости диалога, указала официальный представитель МИД.