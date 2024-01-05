Еще одного украинского артиста внесли в базу «Миротворца»

Украинский артист, звезда юмористического шоу «Квартал 95» Юрий Великий попал в базу «Миротворца» из-за номера о переселенке «сіСькадовська», сообщает «Политика страны». До этого в списке оказалась его коллега по номеру — актриса Ирина Гатун.

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По сюжету сценки, которая возмутила украинцев, женщина переехала в Закарпатье из Херсона и пытается разговаривать на украинском языке, при этом сильно искажая слова. В ответ мужчина на правильном украинском советует ей практиковаться.

На сайте «Миротворца» указывается, что Великий попал в базу за участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины. Помимо этого, его обвинили в публичных надругательствах над украинцами, «находящимися в перешедших под контроль России регионах».