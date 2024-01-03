Госдеп опроверг слухи о причастности США к взрывам в Иране
Администрация США заявила о своей непричастности к взрывам в Иране и отметила, что также не видит оснований считать Израиль ответственным за них. Как сообщает ТАСС, об этом во время регулярного брифинга для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер.
По его словам, говорить о том, что послужило причиной взрывов в городе Керман, слишком рано.
«Но я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — заявил Миллер.
По его словам, у Вашингтона нет какой-либо информации о возможном участии Тель-Авива в происшествии. Сам Миллер заявил, что у него нет предположений, кто может стоять за взрывами.
Напомним, что 3 января два взрыва прогремели в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. По официальной информации Минздрава Ирана, погибли 95 человек. СМИ сообщали, что общее число пострадавших достигло 211.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что все виновные во взрывах будут найдены и наказаны. В провинции Керман объявили трехдневный траур.