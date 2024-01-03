Администрация США заявила о своей непричастности к взрывам в Иране и отметила, что также не видит оснований считать Израиль ответственным за них. Как сообщает ТАСС, об этом во время регулярного брифинга для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

По его словам, говорить о том, что послужило причиной взрывов в городе Керман, слишком рано.

«Но я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — заявил Миллер.

По его словам, у Вашингтона нет какой-либо информации о возможном участии Тель-Авива в происшествии. Сам Миллер заявил, что у него нет предположений, кто может стоять за взрывами.

Напомним, что 3 января два взрыва прогремели в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. По официальной информации Минздрава Ирана, погибли 95 человек. СМИ сообщали, что общее число пострадавших достигло 211.