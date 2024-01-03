В Финляндии из-за морозов нарушилось движение поездов

Сильные морозы стали причиной сбоя в железнодорожном сообщении в Финляндии. Об этом сообщила государственная компания VR.

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Прогнозируемые на всю неделю морозы окажут влияние на движение поездов, предупредил перевозчик. Сейчас задерживаются как пригородные электрички, так и междугородние поезда, в среднем отставание от графика составляет от 45 минут до двух часов. Также ранее 3 января было отменено несколько рейсов.

«Мы просим пассажиров быть готовыми к возможным задержкам и смене оборудования», — говорится в сообщении компании.

В Финляндии установились 35-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, экстремальные температуры сохранятся до конца недели.