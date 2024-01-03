Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Белоруссии

"Им может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества", - отмечается в сообщении.