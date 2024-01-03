В США определился новый кандидат в президенты

В США определился новый кандидат на президента —Роберт Кеннеди-младший собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2024 году. Об этом сообщается на сайте политика.

Ожидается, что в среду, 3 января, Кеннеди-младший объявит о планах попадания в списке кандидатов во всех 50 штатах страны. Он является племянником бывшего президента США Джона Кеннеди.