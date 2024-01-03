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Кеннеди-младший стал новым кандидатом в президенты США

Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения в президенты США. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

В США определился новый кандидат в президенты
© globallookpress.com

Таким образом, он стал новым кандидатом для участия в выборах в 2024 году. Ожидается, что уже 3 января Кеннеди-младший анонсирует планы по попаданию в списки кандидатов во всех 50 штатах.

Напомним, что накануне политик в интервью телеканалу Fox News обещал демонтировать «американскую военную империю», положив конец «безрассудной и воинственной политике», которая направлена на провокации КНР и Российской Федерации. Кроме того, Кеннеди-младший считает необходимым ликвидировать большинство военных баз США за границей, а также сократить численность американской армии.

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Также в конце сентября кандидат в президенты обещал закончить конфликт на Украине за 100 дней. При этом окончить боевые действия он собирается «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

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