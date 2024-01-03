В США определился новый кандидат в президенты

Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения в президенты США. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

Таким образом, он стал новым кандидатом для участия в выборах в 2024 году. Ожидается, что уже 3 января Кеннеди-младший анонсирует планы по попаданию в списки кандидатов во всех 50 штатах.

Напомним, что накануне политик в интервью телеканалу Fox News обещал демонтировать «американскую военную империю», положив конец «безрассудной и воинственной политике», которая направлена на провокации КНР и Российской Федерации. Кроме того, Кеннеди-младший считает необходимым ликвидировать большинство военных баз США за границей, а также сократить численность американской армии.