Новое правительство Аргентины подтвердило претензии на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Буэнос-Айрес опубликовал заявление по случаю 191-й годовщины «узурпации островов Южной Атлантики Соединённым Королевством» и заявил о готовности возобновить двусторонние переговоры по этому поводу.

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«3 января 1833 года Соединённое Королевство насильственно оккупировало Мальвинские острова, территорию, над которой Аргентина осуществляла свои права суверенитета с первых дней своего существования в качестве независимого государства», — говорится в сообщении МИД Аргентины.

Как утверждает Министерство иностранных дел, Британия совершила «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву и никогда не был одобрен правительством Аргентины.

«Правительство Аргентины ещё раз выражает готовность возобновить двусторонние переговоры, чтобы найти решение этого спора о суверенитете, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН», — сообщили в правительстве страны.

Там также подчеркнули, что желают сохранить «зрелые отношения» с Британией.

В январе прошлого года МИД России заявил, что Британия и Аргентина должны как можно скорее возобновить прямой диалог по проблеме островов, чтобы урегулировать спор в соответствии с резолюциями ООН.

Как отмечал президент России Владимир Путин, решение британского премьер-министра Маргарет Тэтчер начать военные действия против Аргентины из-за островов было продиктовано прежде всего «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса».

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.