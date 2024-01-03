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Президент Ирана пообещал наказать виновных во взрывах в городе Керман

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что все виновные во взрывах в городе Керман будут найдены и наказаны. Об этом сообщает ТАСС.

Раиси в обращении к гражданам республики выразил соболезнования погибшим и призвал всех должностных лиц «немедленно оказать помощь пострадавшим».

«Исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны», — добавил президент Ирана.

По его словам, на ближайшие три дня в провинции Керман будет объявлен трехдневный траур.

Напомним, что сегодня, 3 января, два взрыва прогремели в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Погибли 103 человека, пострадали 211.

Путин выразил соболезнования Ирану после взрывов на могиле Сулеймани

По информации агентства Tasnim, первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй — на расстоянии примерно 1 км от объекта. Власти Кермана назвали происшествие терактом.

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