Президент Ирана пообещал наказать виновных во взрывах в городе Керман

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что все виновные во взрывах в городе Керман будут найдены и наказаны. Об этом сообщает ТАСС.

Раиси в обращении к гражданам республики выразил соболезнования погибшим и призвал всех должностных лиц «немедленно оказать помощь пострадавшим».

«Исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны», — добавил президент Ирана.

По его словам, на ближайшие три дня в провинции Керман будет объявлен трехдневный траур.

Напомним, что сегодня, 3 января, два взрыва прогремели в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Погибли 103 человека, пострадали 211.