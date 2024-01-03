Президент Ирана пообещал наказать виновных во взрывах в городе Керман
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что все виновные во взрывах в городе Керман будут найдены и наказаны. Об этом сообщает ТАСС.
Раиси в обращении к гражданам республики выразил соболезнования погибшим и призвал всех должностных лиц «немедленно оказать помощь пострадавшим».
«Исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны», — добавил президент Ирана.
По его словам, на ближайшие три дня в провинции Керман будет объявлен трехдневный траур.
Напомним, что сегодня, 3 января, два взрыва прогремели в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Погибли 103 человека, пострадали 211.
По информации агентства Tasnim, первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй — на расстоянии примерно 1 км от объекта. Власти Кермана назвали происшествие терактом.