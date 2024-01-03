Глава МИД Турции призвал Запад пересмотреть отношение к ХАМАС

"Отношение к ХАМАС сторон после 7 октября не изменилось. Одна из них, которую представляем мы, не считает его террористической организацией, видит в нем движение сопротивления и политическую партию. С другой стороны, не изменилась позиция тех [на Западе], кто считает ХАМАС террористической организацией, - сказал министр. - Мы считаем, что никакие поводы не могут стать оправданием убийства десятков тысяч мирных жителей, это называется варварством. Если вы [Запад] свое отношение к ХАМАС строите на основании массовых убийств мирных жителей, то аналогичное правило должны применить к Израилю. Иными словами, вы должны дать определение и Израилю".