Forbes назвал 10 переговоров, которые изменят мир в 2024 году

Интернет-магазин Amazon и американская компания, разработчик одноименной CRM-системы Salesforce: вероятная коммерческая сделка года. Эти две компании ведут переговоры о возможном слиянии, пишет Forbes. Это объединение привело бы к доминирующему положению Amazon на рынках облачных вычислений и CRM.

Переговоры G20. Переговоры Большой двадцатки, включающие 20 крупнейших экономик мира, будут иметь прямые последствия для мировой финансовой стабильности, продовольственной безопасности и цифровизации. Темы дискуссий включают украинский конфликт, инфляцию, долговый кризис, торговую политику, кибербезопасность и цели устойчивого развития ООН.

Контроль над вооружениями. Контроль над вооружениями находится под угрозой, и США и Россия могут вступить в новую гонку. Возникшие проблемы обусловлены геополитической напряженностью, быстрым развитием технологий и повышенной тревогой из-за распространения ядерного оружия. Негосударственные субъекты, такие как террористические группы, добавляют сложности.

Переговоры по более эффективной Всемирной торговой организации (ВТО). ВТО сталкивается с препятствиями, которые затрудняют ее роль в стимулировании мирового экономического роста. Напряженность в мире и протекционизм препятствуют достижению соглашений о либерализации торговли. Растущая мощь крупных технологических компаний также требует внимания. ВТО также сталкивается с критикой по поводу недостаточной поддержки развивающихся стран.

Ядерная угроза Северной Кореи. КНДР, по мнению автора материала, создает угрозу для региональной и глобальной безопасности с помощью ядерного оружия и ракетных испытаний. Необходимы переговоры на международном уровне для решения этой проблемы и приближения страны к международному сообществу.

Правила искусственного интеллекта (ИИ). ИИ представляет потенциал для ускорения прогресса, но также несет риски, особенно в военной сфере. В то время как бизнес-лидеры спешат использовать искусственный, политики работают над созданием правил ответственного развития и использования ИИ.

Ядерное соглашение США и Ирана. Ядерное соглашение двух стран, которое было заключено в 2015 году, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), находится под угрозой в 2024 году. Администрация президента США Джо Байдена стремится возродить сделку, но сталкивается с противодействием Ирана и критикой.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном. Ереван и Баку не оставляют попыток добиться мира в связи с давним конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. В 2022 году напряженность усилилась из-за вторжения Азербайджана на территорию Армении. Попытки Евросоюза (ЕС) и США выступить посредниками были отвергнуты.

Конфликт между Израилем и Палестиной. Мировые лидеры стараются найти путь к миру между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но проблемы, включая статус Иерусалима и присутствие израильских поселений на Западном Берегу, продолжают оставаться камнями преткновения. Несмотря на это, существует надежда на разрешение конфликта, особенно после «Соглашений Авраама», которые способствовали нормализации отношений Израиля с несколькими арабскими странами.

Украинский конфликт. Боевые действия на территории Украины сказываются на мировой экономике. Ряд стран ввели санкции против России и помогают Киеву военно-гуманитарными средствами. Переговоры между двумя странами начались перед началом спецоперации в феврале 2022 года. Обсуждались вопросы статуса Крыма, Донбасса и гарантий безопасности. Однако до сих пор стороны не пришли к соглашению. Международное сообщество должно работать над посредничеством и деэскалацией конфликта.



Мировая экономика находится в неопределенности из-за пандемии COVID, конфликта Израиля и ХАМАС, а также других факторов. Возникает уникальная возможность использовать переговоры для решения проблем планеты и создания стабильного будущего. Журнал Forbes собрал 10 наиболее важных переговоры, которые могут состоятся в 2024 году.