В Казахстане прекратили вещание некоторых российских телеканалов

Оператор TVCOM - партнер национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" - в январе исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ некоторых российских телеканалов, в том числе "Первый канал". Об этом сообщается на сайте оператора.

"В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО "ПКВС Казахстан" из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ. Будет прекращена трансляция телеканалов "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!".

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В сообщении поясняется, что по решению руководства компания будет "постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом". TVCOM отмечает, что его абоненты "достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей".

Как указали в компании, поскольку "все каналы "Цифрового телесемейства" включены в пакет, ассортимент которого носит принудительный безальтернативный характер". "Вместе с новостным "Первым каналом" мы вынуждены убрать из сетки вещания и другие каналы пакета", - добавили в операторе.

В ноябре по решению властей Казахстана в республике был заблокирован портал Sputnik24, который позволял в том числе смотреть "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today. Официальная причина блокировки - "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК".