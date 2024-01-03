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Полковник Макгрегор: США назначили Украине невыполнимую миссию

Власти Соединенных Штатов поставили перед Украиной невыполнимую миссию. Такое мнение высказал в соцсети X бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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© Газета.Ru

«Думаю, с украинского народа хватит», — написал отставной военнослужащий.

Макгрегор охарактеризовал текущую ситуацию на поле боя как «нечестный преступный режим в Киеве».

«Мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, случится и в Киеве», — спрогнозировал военный эксперт.

Некоторое время назад Макгрегор предрек почти полное исчезновение украинской нации в связи с конфликтом с Россией.

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В ноябре полковник заявлял, что Киев находится на грани капитуляции, а украинский президент Владимир Зеленский движется по пути итальянского диктатора-фашиста Бенито Муссолини.

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