В США указали на главные внешнеполитические провалы Байдена

«Мы видим, как Китай открыто планирует вторжение или то, что они называют воссоединением. Это вторжение на нашего союзника Тайвань… <…> Помимо всех краж интеллектуальной собственности и всей их несправедливой торговой практики [со стороны КНР], мы теперь видим войну в Европе… Кажется, конца этому не видно», — сказал Хэннити.