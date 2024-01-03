Названы последствия убийства Израилем одного из лидеров ХАМАС

Салех аль-Арури, один из лидеров ХАМАС, был убит в результате удара израильского беспилотника по Бейруту. Газета The Guardian рассказала, что прошлые кампании Израиля по ликвидации членов ХАМАС не сдержали движение, а, наоборот, сделали его более решительными.

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Источники The Guardian заявили, что любой вред, причиненный экстремистским и террористическим организациям, носит лишь временный характер. Аналитики предупреждают, что последствия убийств зачастую очень непредсказуемы. Смерть одного лидера может заставить движение изменить стратегию или даже отказаться от насилия, но также может привести и к приходу «более непримиримого» лидера.

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Стратегические последствия также могут быть очень серьезными. В «Хезболле» уже заявили, что «любое убийство на ливанской земле сирийца, иранца или палестинца встретит решительный ответ».

Убийство Аль-Арури в Бейруте стало первым ударом в кампании, ранее анонсированной израильскими властями. В начале декабря появились сообщения, что спецслужбы Израиля планируют ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру. Сообщалось, что работа над планами по выслеживанию членов ХАМАС в Ливане, Турции и Катаре началась по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

The Guardian отмечает, что в случае с Аль-Арури цель была тщательно выбрана - он один из самых высокопоставленных членов ХАМАС и главное связующее звено организации с Ираном и базирующимся в Ливане движением «Хезболла». Аль-Арури также пользовался влиянием на Западном Берегу, где он родился и где в последние месяцы участились вспышки насилия. Он присоединился к ХАМАС вскоре после основания движения и помог создать его военное крыло.

Аль-Арури попал в тюрьму в Израиле в 1992 году и провел там следующие 18 лет. В 2010-м он помог договориться об освобождении более тысячи палестинских заключенных в обмен на одного похищенного израильского солдата.

Как отмечает The Guardian, обосновавшись сначала в Сирии, затем в Катаре и, в конце концов, в Ливане, Аль-Арури заработал репутацию «проницательного оператора», имеющего контакты по всему Ближнему Востоку, в особенности в Иране. Он также расширил сети и влияние ХАМАС на Западном Берегу и вел переговоры с ФАТХ, светской партией, доминирующей в Палестинской автономии.

В 2015 году власти США обвинили Аль-Арури в финансировании и руководстве военными операциями ХАМАС на Западном Берегу и связали его с несколькими атаками, угонами самолетов и похищениями людей.

Вскоре после нападения ХАМАС 7 октября Аль-Арури встретился с Хасаном Насраллой, лидером «Хезболлы», чтобы обсудить стратегии достижения «настоящей победы». Недавно Аль-Арури принял участие в переговорах при посредничестве Катара, которые привели к освобождению части заложников.