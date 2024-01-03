Токаев рассказал об особой роли России в мировой политике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своего российского коллегу Владимира Путина человеком, влияющим на обстановку в мире «и словом, и делом». Об этом Токаев рассказал в интервью Egemen Qazaqstan.

Токаев подчеркнул, что отношения Казахстана и России находятся на очень высоком уровне. Он назвал РФ главным партнером и союзником Казахстана.

Также президент Казахстана отметил, что Россия играет важную роль в мировой политике, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН.

«Президент России Владимир Путин - человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что позицию России «учитывает вес мир».

«Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это яснее ясного», - заключил Токаев.

Осенью 2023 года в интервью казахстанской газете Путин рассказал, что у него сложились «по-настоящему дружеские» отношения с Токаевым. Российский президент назвал это неудивительным, так как оба они - люди одного поколения и одинаково ощущают на себе ответственность за свои страны.