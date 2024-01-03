В США заявили, что приоритет безопасности границ над иностранной помощью не обсуждается
Член палаты представителей Кэт Каммак, республиканка от штата Флорида заявила, что она и ее коллеги в Палате представителей считают, что безопасность границ "не подлежит обсуждению", и ей следует отдать приоритет перед иностранной помощью Израилю и Украине. Ее слова приводит NewsNation.
Она подчеркнула, что для нее и многих коллег по партии вопрос зарубежного финансирования связан с безопасностью южных границ Соединенных Штатов.
"Прежде чем мы посмотрим за рубеж, должен быть [принят] пакет мер по обеспечению безопасности границ, потому что, если мы не обеспечим безопасность, мы столкнемся с худшим кризисом в области гуманитарной помощи, общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории". – сказала Каммак.
По ее словам, пограничный вопрос будет главным рычагом республиканцев Палате представителей. "Отсутствие пакета по границам означает отсутствие пакета для чего-либо еще", констатировала Каммак.
До этого губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.