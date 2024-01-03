В США заявили, что приоритет безопасности границ над иностранной помощью не обсуждается

"Прежде чем мы посмотрим за рубеж, должен быть [принят] пакет мер по обеспечению безопасности границ, потому что, если мы не обеспечим безопасность, мы столкнемся с худшим кризисом в области гуманитарной помощи, общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории". – сказала Каммак.