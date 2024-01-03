Токаев ответил на слухи о планах переизбраться на пост президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах баллотироваться на пост главы государства во второй раз в 2026 году. Об этом он рассказал в интервью Egemen Qazaqstan.

В ноябре 2022 года Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах. Перед выборами в стране провели серию реформ, включавших изменение Конституции страны. По результатам референдума полномочия президента были ограничены одним семилетним сроком. При этом реализовано это будет уже после завершения нынешнего президентского срока Токаева.

В начале 2024-го в соцсетях появились сообщения, что Токаев планирует провести еще один референдум по Конституции, чтобы баллотироваться на второй срок в 2026 году.

«Это ложная информация. Отныне никто не сможет делать что захочет и вносить изменения в Конституцию. <…> Я твердо верю в это. Конституционная реформа не предназначалась для дальнейшего внесения изменений», - подчеркнул он.

Токаев выразил уверенность, что правило, согласно которому президент Казахстана может быть избран только один раз, больше никогда не изменится.

«Это требование так же прочно установлено, как и нормы о независимости, единстве, территориальной целостности и форме правления нашего государства», - заявил президент.

По его словам, с идеей единственного семилетнего срока он выступал на закрытых дискуссиях еще 15 лет назад, но тогда это предложение не нашло особой поддержки. В 2022-м инициатива была поддержана на референдуме «всей страной», напомнил Токаев.