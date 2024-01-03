Токаев заявил, что в Казахстане были попытки навязать модель двоевластия

Определенные политические силы пытались навязать модель двоевластия в Казахстане после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента в марте 2019 года. Об этом заявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации транзита власти политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это в конечном итоге не могло не привести к властной коллизии. Скажу больше: эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса (массовых беспорядков в январе 2022 года - прим. ТАСС). Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия - тандема", - рассказал Токаев.

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В этой связи он напомнил о заявлениях некоторых должностных лиц, что по своему статусу елбасы (лидер нации) стоит выше президента. "Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну. Считаю, что вообще не должно быть "старшего и младшего президентов". "Уходя - уходи". Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества", - отметил лидер Казахстана.

При этом он выразил сожаление, что в решающие моменты внутриполитического кризиса свой непрофессионализм проявили руководители ключевых правоохранительных органов.

"Кантар (январские события 2022 года - прим. ТАСС) показал необходимость строительства устойчивой и эффективной системы госинститутов, действующих в соответствии с основным законом. Мы всем народом преодолели этот кризис, выстояли и стали еще сильнее. <...> Потом, уже во время следствия, некоторые заговорщики признались, что не ожидали увидеть такой уровень консолидации народа и политической воли власти", - подчеркнул Токаев.