В Иране заявили о возможном нововведении в БРИКС со стороны РФ

Москва обладает огромным опытом работы в организациях мирового и регионального уровня, Россия может образовать секретариат в БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

По его словам, РФ может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата. Отсутствие у данного объединения секретариата приводит к тому, что каждая страна-председатель самостоятельно хранит информацию по различным сферам деятельности БРИКС, данные не передаются следующей председательствующей стране.

Замглавы МИД отметил, что Иран «очень заинтересован в том, чтобы этот секретариат сформировался как можно скорее». Сафари также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и поблагодарил российские власти за большую поддержку Тегерана в вопросе его принятия в эту организацию в качестве полноправного члена.