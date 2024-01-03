В Сети раскритиковали Зеленского за благодарные слова Западу

Благодарность Владимира Зеленского за поставки вооружений западных стран вызвала вопросы у читателей американского портала Breitbart, сообщает РИА Новости.

В новогоднем обращении он поблагодарил Запад за предоставление таких видов техники, как танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot и т.д. Зеленский не исключил, что вскоре в небе над Украиной появятся истребители F-16 американского производства.

Читатель под ником Kalinin Yuri выразил уверенность в том, что американские граждане станут меньше поддерживать войну президента США Джо Байдена на Украине, «если увидят горящие американские танки».

«Что же будет, если те самые самолеты F-16 начнут падать сгоревшими?», — задался он вопросом.

«Неважно, насколько хорош F-16 в умелых руках, он все равно не сможет магически дать Украине превосходство в воздухе», — считает liberum_oratio.

SSDD написал, что Зеленский не понимает, как долго надо готовить пилота для F-16.

«Придется посадить на них иностранных специалистов, из-за чего масштаб конфликта расширится и на Запад обрушится божья кара», — считает читатель.

«Малыш Зе аферист, мошенник и обманутый карлик-тиран», — высказался StoneHendge.

Kernel32.dll назвал Зеленского «маленькой тявкающей чихуахуа».