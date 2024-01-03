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Политик Филиппо призвал ради Франции отменить антироссийские санкции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что для того, чтобы восстановить экономику Франции необходимо снять санкции с России. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Во Франции призвали отменить антироссийские санкции ради спасения экономики
© globallookpress.com

По словам Филиппо, во Франции случился резкий крах производства. Политик выразил уверенность, что антироссийские санкции уничтожают французов взрывом цен на энергоносители. Филиппо подчеркнул, что Европейский союз, евро, политики и "макронизм" уничтожают французов. Политик отметил, что требуется отменить ограничительные меры, которые были направлены против России.

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Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза и заявил о необходимости "экономического патриотизма".

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своей новогодней речи "оскорбил" флаг страны, отодвинув его далеко на задний план.

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