Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что для того, чтобы восстановить экономику Франции необходимо снять санкции с России. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Филиппо, во Франции случился резкий крах производства. Политик выразил уверенность, что антироссийские санкции уничтожают французов взрывом цен на энергоносители. Филиппо подчеркнул, что Европейский союз, евро, политики и "макронизм" уничтожают французов. Политик отметил, что требуется отменить ограничительные меры, которые были направлены против России.

Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза и заявил о необходимости "экономического патриотизма".