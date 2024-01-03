В Сербии подвели итоги внеочередных парламентских выборов

После обработки всех избирательных бюллетеней на досрочных парламентских выборах в Сербии коалиция действующего президента страны "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" победила с результатом 46,75%, что равно 1 783 701 голосу. Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию (РИК).

© Российская Газета

На втором месте оппозиционная "Сербия против насилия" с результатом в 23,66% (902 450) голосов.

Третьей политической силой стала коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,55% (249 916 голосов).

Минимальный порог для вхождения в состав парламента республики также набрала коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" (5,02%, 191 431 голос) и блок "Мы, голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович" (4,69%, 178 830 голосов).