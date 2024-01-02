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ХАМАС приостановил переговоры по обмену заложниками

Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о том, что приостанавливает все переговоры с Израилем по освобождению заложников после убийства в пригороде Бейрута замглавы политбюро Салеха аль-Арури. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал Al Arabya.

ХАМАС приостановил переговоры по обмену заложниками
© globallookpress.com

Сегодня вечером израильский беспилотник ударил по офису палестинского движения ХАМАС в пригороде Бейрута, в результате чего погибли не менее трех человек. В том числе и один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури.

По данным осведомленных источников, после этого движение ХАМАС проинформировало посредников о необходимости «заморозить переговоры с Израилем о любом перемирии и прекращении огня в Газе и любом обмене пленными».

«Посредники в настоящее время работают над тем, чтобы предотвратить потенциальную серьезную эскалацию», - отметил один из собеседников телеканала.

7 октября 2022 года палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля, взяв заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. А Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа. Бомбардировки сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью мирных жителей.

Замглавы политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по Бейруту

В конце ноября при посредничестве Катара сторонам удалось договориться о прекращении огня и обмене заложниками. Перемирие продолжалось несколько дней, но 1 декабря военные действия возобновились.

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