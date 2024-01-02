Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников из Газы продолжаются

Усилия по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальной палестинской группировкой ХАМАС, продолжаются, контакты по этому вопросу не прерваны. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных, проинформировала канцелярия главы кабмина.

"Усилия продолжаются, осуществляются контакты, они не прерваны. Был ультиматум со стороны ХАМАС, сейчас он немного смягчился", - распространила канцелярия высказывания премьера. "Контакты проводятся сейчас", - добавил Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.