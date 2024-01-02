Треть американцев считает нелегитимным избрание Байдена президентом

Около трети жителей США считает, что демократ Джо Байден был нелегитимно избран президентом страны в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Университетом Мэриленда и газетой The Washington Post.

Согласно данным исследования, 62% респондентов считают, что Байден был избран легитимно, по сравнению с 69% в 2021 году, когда проводился аналогичный опрос. Наибольшее снижение числа тех, кто считает результаты президентских выборов 2020 года легитимными, произошло среди республиканцев - с 39% до 31%. Среди демократов этот показатель сократился с 94% до 91%.

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При этом только 55% опрошенных считают, что штурм Капитолия в январе 2021 года был "нападением на демократию, которое никогда не должно быть забыто". Как отмечается в исследовании, 43% американцев уверены, что "слишком много внимания уделяется" этим беспорядкам и что "пора двигаться дальше".

Кроме того, 37% респондентов заявили, что бывший президент Дональд Трамп несет "большую часть" ответственности за беспорядки в Капитолии. В опросе, проходившем 14-18 декабря, приняли участие 1 024 совершеннолетних американца.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Спецпрокурор США Джек Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.