Полиция прокомментировала сообщения о взрывах в Нью-Йорке
В Нью-Йорке нет террористической угрозы и пожаров, несмотря на сообщения о взрывах, якобы прозвучавших ранее на острове Рузвельта. Об этом заявили РИА Новости в полицейском управлении.
Ранее жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Квинс заявили о нескольких взрывах, от которых «тряслись здания».
При этом прибывшие на место пожарные не обнаружили ничего подозрительного. А в полицейском управлении города отметили, что террористическая угроза отсутствует.
«Примерно в 5.45 (13.45 мск) в полицию поступил звонок 911 о взрыве в районе пересечения Мэйн Стрит и Ривер Роад», - пояснили в полиции.
По данным ведомства, наблюдались локальные отключения электроэнергии», но никаких угроз жителям обнаружено не было.
«В настоящее время никаких угроз, никаких опасных материалов, никаких пожаров, никаких возгораний электрических проводов», - пояснили представитель полицейского управления.