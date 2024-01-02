Полиция прокомментировала сообщения о взрывах в Нью-Йорке

В Нью-Йорке нет террористической угрозы и пожаров, несмотря на сообщения о взрывах, якобы прозвучавших ранее на острове Рузвельта. Об этом заявили РИА Новости в полицейском управлении.

Ранее жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Квинс заявили о нескольких взрывах, от которых «тряслись здания».

При этом прибывшие на место пожарные не обнаружили ничего подозрительного. А в полицейском управлении города отметили, что террористическая угроза отсутствует.

«Примерно в 5.45 (13.45 мск) в полицию поступил звонок 911 о взрыве в районе пересечения Мэйн Стрит и Ривер Роад», - пояснили в полиции.

По данным ведомства, наблюдались локальные отключения электроэнергии», но никаких угроз жителям обнаружено не было.