Три четверти жителей Германии недовольны действиями канцлера Олафа Шольца, а скандал с компанией Wirecard может привести к замене нынешнего главы правительства на более популярного политика. Об этом пишет газета La Repubblica.

По данным издания, опросы общественного мнения говорят о том, что поддержка Олафа Шольца снижается и уже три четверти немцев недовольны политикой канцлера, что является худшим результатом за всю историю.

Несмотря на то, что возникают постоянные проблемы в работе коалиционного кабмина, «маловероятно, что это приведет к классическому правительственному кризису». Однако политическая карьера Шольца находится под ударом, и пост канцлера в итоге может занять более популярный политик - министр обороны Борис Писториус.

Одной из возможных причин отставки Шольца может стать скандал, связанный с компанией Wirecard, в результате которого в Азии «исчезли два миллиарда евро».

При этом канцлер, который в то время был министром экономики, «лоббировал интересы Wirecard, прося Пекин открыть рынок для финтех-технологий, произведенных в Германии», отмечается в статье.

Издание напоминает, что в Мюнхене продолжаются судебные процессы, связанные с этим скандалом. А также «появляются все более тревожные подробности» о Яне Марсалеке, который являлся топ-менеджером Wirecard, и был заподозрен в том, что шпионил в интересах Москвы.

В свою очередь глава правительства ФРГ отрицает свою причастность к произошедшему, говорится в статье.