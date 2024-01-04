В Японии 51 человек числится пропавшим без вести после землетрясения

В Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части страны.

Об этом сообщает агентство Kyodo. Японские СМИ обращают внимание на город Вадзима - в этом городе на полуострове Ното зафиксировано большинство погибших, а кроме того - еще шесть человек не выходят на связь спустя несколько суток после катаклизма. Местная администрация дополняет, что получила 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди.

"Вечером этого дня будет 72 часа после катастрофы. Я прошу предпринять все возможное, объединив все усилия на месте, чтобы спасти как можно больше людей", - заявил в обращении к нации премьер-министр Японии Фумио Кисида.