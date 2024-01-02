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Саудовская Аравия объявила о присоединении к БРИКС

Саудовская Аравия официально вступила в БРИКС. Об этом со ссылкой на саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya пишет ТАСС.

Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС
© ТАСС

Напомним, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия получили приглашения вступить в БРИКС по итогам саммита, который прошел в августе 2023 года в Йоханнесбурге.

А сегодня официальные СМИ королевства объявили о вступлении Саудовской Аравии в организацию.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире», - отмечается в сообщении телеканала Al Ekhbariya.

В свою очередь западные аналитики констатировали ранее, что Саудовская Аравия «больше не подчиняется США, а ее взгляд теперь обращен на Восток, в сторону Китая и России». Преследуя цель диверсификации своей экономики, Эр-Рияд чувствует себя все менее связанным с Вашингтоном соглашением «нефть в обмен на защиту» 1945 года, уверены они.

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При этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал расширение состава стран - участниц БРИКС важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций между государствами.

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