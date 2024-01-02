Умер экс-глава "Моссада" Цви Замир

Бывший глава израильской разведки Цви Замир, который возглавлял ее во время Войны Судного дня (1973), умер на 99-м году жизни. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства.

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"Сегодня ночью умер Цви Замир, четвертый глава "Моссада" (1968-1974)", - говорится в заявлении.

Под руководством Замира "Моссад" собирал данные о боевиках палестинской террористической организации "Черный сентябрь", которые в сентябре 1972 года во время XX летних Олимпийских игр проникли в олимпийскую деревню, где убили двух и взяли в заложники девять членов сборной Израиля. Впоследствии боевики и несколько предполагаемых организаторов акции были ликвидированы израильскими спецслужбами.