$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Миллиардер Сорос стал жертвой «сваттинга»

Американский миллиард Джордж Сорос и его поместье стали жертвой «сваттинга» — ложного вызова в экстренные службы 911. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на полицию.

Миллиардер Сорос стал жертвой «сваттинга»
© globallookpress.com

В субботу, около 9 вечера, поступил звонок в службу 911. Звонивший сказал, что застрелил свою жену и собирается покончить с собой в особняке Сороса.

На место происшествия срочно выехали полицейские, однако звонок оказался ложным.

Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей сыну

Газета получила запись радиопереговоров полиции. Офицер, прибывший на место происшествия, говорит, что пообщался с охраной, обыскал помещение и определил, что вызов ложен.

Неизвестно, был ли Сорос или члены его семьи дома во время инцидента. По данным СМИ, миллиардер с семьей отдыхает на Барбадосе.

В последнее время Сорос активно критикуется в США частью политического истэблишмента. Он поддержал десятки крайне левых кандидатов в прокуроры в нескольких городах. Кроме того, СМИ узнали об эпизодах финансирования Байдена и его кампании с помощью некоммерческих фондов Сороса.

Миллиардер попал в список других известных лиц, ставших жертвами «розыгрышей 911» за последние пару недель. Данное явление набирает ход в США.

В пятницу полиция Вирджинии прибыла в дом ученого-юриста Джонатана Терли. Правоохранителям поступил фиктивный звонок о том, что по этому адресу «кто-то был застрелен».

На католическое Рождество полиция была направлена к дому члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия). Это произошло после ложного звонка в службу 911 от мужчины, который заявил, что застрелил там свою девушку.

Также «сваттингу» подверглись четыре законодателя штата Джорджия — сенаторы от республиканской партии Джон Альберс, Кей Киркпатрик и Клинт Диксон, демократ Ким Джексон.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости