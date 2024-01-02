Миллиардер Сорос стал жертвой «сваттинга»

Американский миллиард Джордж Сорос и его поместье стали жертвой «сваттинга» — ложного вызова в экстренные службы 911. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на полицию.

В субботу, около 9 вечера, поступил звонок в службу 911. Звонивший сказал, что застрелил свою жену и собирается покончить с собой в особняке Сороса.

На место происшествия срочно выехали полицейские, однако звонок оказался ложным.

Газета получила запись радиопереговоров полиции. Офицер, прибывший на место происшествия, говорит, что пообщался с охраной, обыскал помещение и определил, что вызов ложен.

Неизвестно, был ли Сорос или члены его семьи дома во время инцидента. По данным СМИ, миллиардер с семьей отдыхает на Барбадосе.

В последнее время Сорос активно критикуется в США частью политического истэблишмента. Он поддержал десятки крайне левых кандидатов в прокуроры в нескольких городах. Кроме того, СМИ узнали об эпизодах финансирования Байдена и его кампании с помощью некоммерческих фондов Сороса.

Миллиардер попал в список других известных лиц, ставших жертвами «розыгрышей 911» за последние пару недель. Данное явление набирает ход в США.

В пятницу полиция Вирджинии прибыла в дом ученого-юриста Джонатана Терли. Правоохранителям поступил фиктивный звонок о том, что по этому адресу «кто-то был застрелен».

На католическое Рождество полиция была направлена к дому члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия). Это произошло после ложного звонка в службу 911 от мужчины, который заявил, что застрелил там свою девушку.