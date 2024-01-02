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СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве и области второй раз за сутки работает ПВО. По всей стране объявлена воздушная тревога, сообщает РБК со ссылкой на украинские издания и Telegram-каналы чиновников.

В Киеве раздались взрывы
© globallookpress.com

Очевидцы сообщают о том, что взрывы раздались в Киеве. Глава военной администрации Сергей Попко сообщил, что в городе и области работает ПВО. Мэр Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале о падении обломка в Голосеевском районе.

Взрывы также зафиксированы в Харьковской, Винницкой области и Кировограде. Там звучала воздушная тревога, объявлялось о работе ПВО.

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По данным мониторинговых каналов, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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