Депутат Рады сравнил украинские и российские сериалы

Первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко высказался об украинских и российских сериалах. Об этом он высказался в беседе с агентством «Укринформ», опубликованной на YouTube .

Корниенко сравнил украинские и российские сериалы и подчеркнул, что на Украине не могут делать такие хорошие сериалы. По его мнению, Киеву нечем ответить на «Слово пацана. Кровь на асфальте». Парламентарий подчеркнул, что этот сериал особенно популярен среди украинской молодежи.