Россия одерживает победу в экономической войне, которую развернули против нее страны Запада, показатели ее развития тому пример, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Для разрешения украинского конфликта западным государствам нужно сесть за стол переговоров с Москвой, пишет Le Monde diplomatique.

Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все их военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций, — сказал он.

Венесуэльский лидер считает лучшим доказательством рост экономики РФ, который выше, чем в Европе и США. Он назвал это «великой внутренней силой».

Мадуро не видит желания Запада мирно решить украинский конфликт. При этом он уверен, что только дипломатически, на основе взаимного уважения можно решить эту ситуацию. Результатом переговоров должно стать решение, которое принесет стабильность как для России, так и для региона.