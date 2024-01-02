Во Франции возмутились из-за поступка Макрона в новогоднем эфире
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения к гражданам оскорбил флаг своей страны, задвинув его далеко на задний план. Об этом написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х, передает РИА Новости.
«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился он.
Филиппо обратил внимание на то, что флаг Франции находится в куче с остальными флагами далеко на заднем фоне, также там висит «тряпка ЕС».
Политик считает, этим жестом Эммануэль Макрон доказал, что ненавидит Францию.
Во всех предыдущих ежегодных обращениях флаг Франции находился недалеко от Макрона, в некоторые года рядом также располагался флаг Европейского союза.
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