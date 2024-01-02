Во Франции возмутились из-за поступка Макрона в новогоднем эфире

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения к гражданам оскорбил флаг своей страны, задвинув его далеко на задний план. Об этом написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х, передает РИА Новости.

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«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился он.

Филиппо обратил внимание на то, что флаг Франции находится в куче с остальными флагами далеко на заднем фоне, также там висит «тряпка ЕС».

Политик считает, этим жестом Эммануэль Макрон доказал, что ненавидит Францию.