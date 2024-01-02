В США оценили вероятность изоляции Крыма Украиной

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик прокомментировал возможность изоляции Крыма Украиной. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала New Atlas.

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Берлетик оценил вероятность изоляции Крыма Украиной и исключил эту возможность. Он напомнил, что у российских военных есть несколько крупных портов на полуострове, которые украинским военным придется нейтрализовать. Однако они «не способны вывести из строя даже один из портов, не говоря уже о всех сразу», отметил экс-морпех.

Кроме того, Киев может столкнуться с исчерпанием запасов западных дальнобойных ракет. По мнению эксперта, Великобритания и Франция не смогут обеспечить страну дополнительным оружием большой дальности.