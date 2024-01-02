В Южной Корее напали на лидера оппозиционной партии

В Южной Корее напали на председателя оппозиционной "Демократической партии" Ли Чжэ Мен. Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент произошел в ходе массового мероприятия в Пусане.

По данным агентства, во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к Ли Чжэ Мену с просьбой дать автограф и внезапно ударил его в шею ножом.

Политика экстренно госпитализировали в больницу Национального университета Пусана. Он был в сознании. Президент Южной Кореи Юн Сук Ель поручил полиции и соответствующим властям незамедлительно провести расследование нападения на Ли Чжэ Мена. Напавшего на политика задержали на месте происшествия. Мотивы преступления не сообщаются.