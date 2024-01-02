Лидера южнокорейской оппозиции ударили ножом в шею

Лидер ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время своей поездки в Пусан, сообщает агентство Yonhap. По имеющимся данным, это произошло во время пресс-конференции.

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Неизвестный напал на политика и ранил его ножом в шею. Через 20 минут после происшествия Ли Чжэ Мена госпитализировали. Нападавший задержан. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее сообщалось, что лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла был госпитализирован во время предвыборного митинга на Театральной площади в Ингольштадте. Мужчина получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом.По данным СМИ, после того как Хрупалла сфотографировался с людьми, ему ввели в плечо неизвестное вещество, он почувствовал резкую боль и потерял сознание по дороге на сцену. Его доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Врачи обнаружили на его плече припухлость и покраснение.