Премьер Японии обратился к местным жителям после мощных землетрясений

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился к местному населению с настоятельной просьбой воздерживаться от распространения непроверенной или заведомо ложной информации, связанной с последствиями серии мощных землетрясений, произошедших в стране.

За минувшие сутки в японском сегменте социальных сетей появилось много недостоверных сообщений о последствиях землетрясений и цунами, обрушившихся на западное побережье страны. В частности, в сети под видом последствий ударов цунами широко расходились видеозаписи событий 2011 года, когда гигантские волны ударили по северо-восточному побережью страны. Эти же видеоролики под видом актуальной информации о текущей ситуации в Японии публиковали некоторые западные интернет-издания и российские Telegram-каналы.