В поведении Зеленского на интервью заметили странность

Злость и раздраженность продемонстрировал президент Владимир Зеленский в ходе своего интервью Economist. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию журнала Великобритании.

© Офис Зеленского

«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — упоминается в тексте.

Журналисты считают, президент Украины разочарован погасшим энтузиазмом западных партнеров в отношении военного конфликта. Также он не понимал «отстраненность» многих своих соотечественников, которые массово бегут из страны.

В новогоднем интервью Economist Зеленский признал, что Киеву не удалось добиться поставленных на 2023 год задач. По его словам, теперь Вооруженные силы Украины сосредоточат усилия на операциях против Крыма, а на востоке предпочтут тактику активной обороны.

Ранее Владимир Зеленский в ходе своего новогоднего обращения охарактеризовал жителей Крыма и новых регионов РФ как «все наши», передает депутат Государственной Думы. Михаил Шеремет тут же возмущенно вскинулся.

«Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители», — возмутился он.