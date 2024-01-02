В поведении Зеленского на интервью заметили странность
Злость и раздраженность продемонстрировал президент Владимир Зеленский в ходе своего интервью Economist. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию журнала Великобритании.
«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — упоминается в тексте.
Журналисты считают, президент Украины разочарован погасшим энтузиазмом западных партнеров в отношении военного конфликта. Также он не понимал «отстраненность» многих своих соотечественников, которые массово бегут из страны.
В новогоднем интервью Economist Зеленский признал, что Киеву не удалось добиться поставленных на 2023 год задач. По его словам, теперь Вооруженные силы Украины сосредоточат усилия на операциях против Крыма, а на востоке предпочтут тактику активной обороны.
Ранее Владимир Зеленский в ходе своего новогоднего обращения охарактеризовал жителей Крыма и новых регионов РФ как «все наши», передает депутат Государственной Думы. Михаил Шеремет тут же возмущенно вскинулся.
«Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители», — возмутился он.
До этого лидер Украины в новогоднем обращении упоминал Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь и Мариуполь.