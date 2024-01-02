В Японии выросло число жертв мощных землетрясений

До шести человек выросло число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на медиков, передает РИА Новости.

«В городе Нанао и поселке Сика подтвердили данные о еще двух погибших», — указано в сообщении.

Как ранее передавал телеканал NHK, 36 человек в Нанао госпитализированы. Одного человека в Анамидзу в этой же префектуре нашли уже мертвым. В Вадзиме обрушились около 50 домов, где могли находиться люди, там работают спасатели. Также в городе после землетрясения возник крупный пожар рядом с популярной у туристов торговой улицей. Более 100 строений частично или полностью выгорели.

В префектуре Тояма при этом не менее 18 человек получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. В префектуре Ниигата число раненых в результате подземных толчков достигло 20. В префектуре Фукуи пострадали шестеро, а в префектуре Гифу — один человек.