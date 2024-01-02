Маск дал зловещий прогноз на 2024 год

«Одним из объяснений будет сказать, что сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — признал Илон Маск, добавив, что в таком случае человечество должно сделать все возможное, чтобы сохранить мир и порядок на своей планете.