Маск дал зловещий прогноз на 2024 год
Новый 2024 год будет еще хуже, чем 2023 год. Такое заявление сделал американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети X, передает РИА Новости.
«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — ответил он на вопрос пользователя сети о том, на какой год им всем стоит рассчитывать.
Ранее газета Financial Times предположила, что в 2023 году компания Илона Маска X обанкротится.
До этого Илон Маск заявил, что доказательства существования какой-либо инопланетной жизни отсутствуют. Он напомнил, что когда-то итальянский физик Энрико Ферми задался вопросом, существует ли жизнь за пределами планеты Земля.
«Одним из объяснений будет сказать, что сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — признал Илон Маск, добавив, что в таком случае человечество должно сделать все возможное, чтобы сохранить мир и порядок на своей планете.
Предприниматель считает, люди обязаны беречь свою жизнь, так как есть вероятность, что она — единственная во всей вселенной.