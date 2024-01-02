Мадуро отреагировал на отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупым шагом отказ Аргентины от вступления в БРИКС, так как в итоге он обернется латиноамериканской стране во вред. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью в издании Le Monde diplomatique.

«Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, — это одна из самых глупых вещей, которые сделал Милей против Аргентины», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что новый лидер Аргентины действует против собственных граждан, против работников и бизнесменов страны.

Лидер Венесуэлы считает, что Хавьер Милей превратит Аргентину в «новую колонию из Южной Америки», очередного «вассала имперского однополярного мира».

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что обещания нового президента Аргентины трудновыполнимы, рано или поздно ему придется сменить радикальные взгляды по нескольким вопросам внутренней и внешней политики.