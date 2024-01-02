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Мадуро отреагировал на отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупым шагом отказ Аргентины от вступления в БРИКС, так как в итоге он обернется латиноамериканской стране во вред. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью в издании Le Monde diplomatique.

Мадуро отреагировал на отказ Аргентины от вступления в БРИКС
© ТАСС

«Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, — это одна из самых глупых вещей, которые сделал Милей против Аргентины», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что новый лидер Аргентины действует против собственных граждан, против работников и бизнесменов страны.

Лидер Венесуэлы считает, что Хавьер Милей превратит Аргентину в «новую колонию из Южной Америки», очередного «вассала имперского однополярного мира».

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Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что обещания нового президента Аргентины трудновыполнимы, рано или поздно ему придется сменить радикальные взгляды по нескольким вопросам внутренней и внешней политики.

Хавьер Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. Он считает, Буэнос-Айресу нужно отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств.

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