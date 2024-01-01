В Израиле отменили первый закон судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений правительства, следует отменить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, этот закон был принят первым в рамках судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. За его отмену проголосовали 8 из 15 судей, входящих в коллегию Верховного суда.

Кроме того, 12 из 15 судей постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в определенных случаях.